Горя пункт за рециклиране на отпадъци в Килифарево

Пожар е избухнал в пункт за рециклиране на отпадъци в Килифарево. Инцидентът е станал на 19 август в 13:47 часа. В злополучния ден собственикът на пункта забелязал пламъци и дим при работа на съоръженията и подал сигнал на телефон 112.

На място пристигнал екип от трима огнеборци с една пожарна и бързо потушили пламъците. Унищожени са две видеокамери, бяла, черна и компютърна техника и са опушени 50 кв.м. стени.

Същия ден огнеборци са реагирали на общо 6 сигнала за пожари във Великотърновска област. Горели са отпадъци и сухи треви в следствие на небрежност при боравене с открит огън. От унищожаване са спасени над 40 декара иглолистни гори, 6 сгради и един автомобил.

Веселина АНГЕЛОВА