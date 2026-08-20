Хандбалистите на „Локомотив“ с бронз от турнир в Босна и Херцеговина

Младите състезатели на ХК „Локомотив“ /Горна Оряховица/се завръщат с бронзови медали от международния турнир по хандбал Bijeljina Cup в Босна и Херцеговина. Юбилейното 10-о издание на надпреварата се проведе от 14 до 16 август в Биелина.

Локомотивци се представиха убедително и заслужиха третото място след серия от силни мачове. По пътя към бронзовите медали момчетата записаха три категорични победи – 25:19 срещу RK Gračanica, 25:7 срещу RK Crepaja и 28:12 срещу ORK Perihel.

Участието в международен турнир е ценен опит за младите хандбалисти и още една важна стъпка в тяхното развитие, а спечелените бронзови медали са заслужено признание за труда им и повод за гордост за ХК „Локомотив“.