Вашият хороскоп за петък и почивните дни /21-23 август/

21 август.

Луната е в Стрелец и е в тригон Юпитер, Меркурий, Нептун и Сатурн. Луната е в опозиция с Уран. Разковничето в днешния ден се крие в умението ни да използваме ситуациите разумно и да правим от дефекта ефект. Петък е вдъхновяващ и позитивен ден, но залитането по миналото и липсата на смелост да живеем в настоящето и бъдещето може да се окаже голям проблем.

22 август.

Луната е в Стрелец и е в тригон със Слънцето, Меркурий и Сатурн. Очаква ни щастлив и доста спокоен ден, в който мислим позитивно, действаме стратегически. Можем да осъществим много разговори, да се видим с хора от близко и далечно обкръжение, да пътуваме и да се насладим на великолепната лятна почивка.

23 август.

Луната е в Козирог и е в опозиция с Марс. Денят е напрегнат. Пазете се от сблъсъци, от желание за надмощие и доказване на правота. Пазете се от злополуки.

ОВЕН

Гледайте напред

21 август. Вдъхновяващите възможности в работата днес изискват да трансформирате неочакваните спънки в устойчив успех. Гледайте смело напред и не позволявайте на страхове от миналото да ви спират. С малко гъвкавост и разумен план ще постигнете забележителен напредък в ежедневните си задачи.

22 август. Събота ви носи прекрасна възможност за разговори и нови професионални контакти, нищо че денят е почивен. Моментът е изключително подходящ за планиране, пътуване или среща с партньори. Мислите ви са подредени, а ясната ви визия гарантира постигането на отлични резултати.

23 август. Напрежението у дома или в личните отношения може неочаквано да ескалира в сериозен конфликт. Овладейте желанието си за надмощие и не настоявайте на своето на всяка цена. Бъдете внимателни в бита и избегнете рискови действия, за да се предпазите от злополуки.

ТЕЛЕЦ

В събота ви чака пълноценна почивка

21 август. Петък ви дава шанс да преобърнете и решите финансов проблем изцяло във ваша полза. Вдъхновение не ви липсва, стига да не се връщате към стари свои съмнения. Гледайте смело към бъдещето и не се страхувайте да пристъпите към нещо, което може да промени живота ви.

22 август. Събота е идеален ден за пълноценна почивка, далечно пътуване или вдъхновяващи срещи с приятели от близо и далеч. Настроението ви е отлично, а мислите са позитивни и подредени. Споделените разговори и новите преживявания ще ви донесат истинско удовлетворение.

23 август. Неделята носи напрежение и риск от остри спорове, ако решите на всяка цена да доказвате правотата си пред околните. Не влизайте в сблъсъци за надмощие. Бъдете изключително внимателни, ако сте на път, и избягвайте рискови действия, за да се предпазите от инциденти.

БЛИЗНАЦИ

Пазете се от инциденти

21 август. Вдъхновяващ петък, който ви носи чудесни идеи, свежи връзки и съвместни планове. Неочаквана ситуация може да се превърне във ваш голям плюс, стига да подходите спокойно и да оставите нещата да се стекат така, както са тръгнали. Не се страхувайте от последствията.

22 август. Събота е прекрасен ден за пътуване, пълноценно общуване и срещи с хора от близки и далечни разстояния. Разговорите текат с лекота, а позитивната ви нагласа привлича точно правилните съмишленици. Очаква ви наистина ведра, спокойна и зареждаща почивка.

23 август. Неделята носи финансово или емоционално напрежение, което лесно може да провокира конфликт за надмощие. Не се опитвайте на всяка цена да налагате контрол над ситуацията. Внимавайте при работа с техника или при движение, за да си спестите излишни инциденти.

РАК

Започвате да спортувате

21 август. Петък ви зарежда с вдъхновение, хъс и мотивация да подобрите ежедневния си ритъм и тонуса си. Възможно е да започнете да спортувате. Ако възникне неочаквана спънка в служебните ви ангажименти, приемете я като естествена спирачка. Така е трябвало да се случи. Гледайте смело напред.

22 август. Събота ви предлага прекрасни условия за презареждаща почивка, кратко пътуване и пълноценно време с най-близките хора. Мислите ви са подредени и позитивни, а разговорите носят истинска радост и хармония. Денят е идеален за срещи, които стоплят душата и вдъхват спокойствие.

23 август. Неделята е белязана от повишено напрежение в партньорските отношения. Избягвайте спорове, провокирани от желание да докажете правотата си на всяка цена. Внимавайте в действията си и не попадайте в рискови ситуации, за да се предпазите от инциденти.

ЛЪВ

Вълнуваща събота

21 август. За вас петък ще бъде един вдъхновяващ ден, който ви носи силна мотивация и свежи идеи. Оставете си време да помечтаете и да планирате определени неща. Неочаквано събитие лесно може да се превърне във ваша голяма победа, стига да подходите съобразително. Не се вглеждайте в минали неуспехи, а действайте смело и вярвайте в бъдещето.

22 август. Събота ви подканва да направите вълнуващо пътуване, да спортувате или да се срещнете с вдъхновяващи хора. Настроението ви е слънчево, а разговорите носят истинска радост и развлечение.

23 август. Неделята идва с вътрешно напрежение или раздразнение у дома, което бързо може да ескалира в сблъсък. Не се опитвайте да налагате волята си на всяка цена и избегнете излишните спорове. Бъдете предпазливи в бита и при движение, за да избегнете битови инциденти.

ДЕВА

Не се стремете да имате последната дума

21 август. Петък е ден за пренареждане на личния ви свят. Неочаквана ситуация у дома или с близък човек ще ви помогне да осъзнаете, че каквито и планове да си правим, винаги трябва да имаме и план „Б“ за всеки случай. Избягвайте да премисляте минали грешки и направете крачка към нови идеи.

22 август. Събота ви кани да излезете от зоната си на комфорт. Денят е идеален за откриване на нови места, разходки сред природата и интересни разговори с приятели. Настроението ви е ведро и най-вероятно ще го предадете на хората около себе си.

23 август. Неделята изисква внимание, тъй като дребни неразбирателства могат да отключат излишно съперничество. Не пилейте ценна енергия в опит да имате последната дума. Подхождайте с повишено внимание при спорт, боравене с остри предмети или шофиране, за да си спестите нелепи инциденти.

ВЕЗНИ

Плановете ви се променят

21 август. Внезапна промяна в плановете ви днес може да се окаже най-доброто, което ви се е случвало наскоро. Не съжалявайте, че някой ви е звъннал и вие сте приели поканата за среща и вечеря довечера. Ще си прекарате великолепно, въпреки че предварително бяхте планирали да си стоите вкъщи.

22 август. В събота се опитайте да прекарате време с хора, които ви вдъхновяват и ви зареждат със сили и енергия, а не с такива, които ограбват енергията ви. Опитайте да се откъснете от сивото ежедневие. Пътувайте, отидете на място, където не сте били.

23 август. Стремежът на всяка цена да наложите справедливост днес може само да разпали излишен конфликт. Забавете темпото, избягвайте бързането на пътя и бъдете внимателни у дома, за да избегнете битови травми.

СКОРПИОН

Щастлива събота

21 август. Ще се страхувате за бюджета си и това ще е причината днес да не приемете предложение, което се отнася за пътуване или бъдеща почивка. Може би действате подчинени на подсъзнателни страхове, свързани с миналото, и подхождате прекалено консервативно…

22 август. Събота е идеален ден да запалите колата, да отскочите до любимо място или просто да се срещнете с близки приятели на по чаша питие. Разговорите вървят с лекота, а позитивната ви нагласа ви зарежда максимално. Очаква ви наистина спокойна, ведра и възстановяваща почивка.

23 август. Риск от остри спорове у дома ви очаква, ако тръгнете да налагате волята си и да доказвате кой е по-умен. Не влизайте в излишни войни за надмощие. Бъдете много внимателни, докато шофирате или работите с техника и остри инструменти, за да си спестите инциденти.

СТРЕЛЕЦ

Спонтанни промени

21 август. В петък очаквайте промени в предварителния си график. Неочаквана новина от далечно разстояние може първоначално да ви смути, но впоследствие ще се убедите, че нещата се нареждат във ваша полза. Не залитайте по стари порядки и стари схеми на действие. Гледайте напред. Пред вас е бъдещето.

22 август. Хич не го мислете, пригответе раницата и организирайте спонтанно пътуване. Само си осигурете приятна и по-весела компания, с която взаимно да се зареждате с енергия и ентусиазъм. Плаж, планина, фитнес или посещение на близка забележителност – вие си изберете.

23 август. Неделята е белязана от напрежение, което лесно може да провокира конфликт у дома или с половинката, ако тръгнете да доказвате правотата си на всяка цена. Не влизайте в инатливи спорове за надмощие. Бъдете изключително внимателни на пътя и избягвайте рисково шофиране или невнимание с уреди.

КОЗИРОГ

Промени в плановете, но за добро

21 август. Внезапна промяна в плановете ви за деня или вечерта ще се превърне в прекрасен повод да излезете от зоната си на комфорт и да се предизвикате да мислите по-нетрадиционно. Не всичко трябва да върви по предварителен график. Има и дни, в които графиците са само формалност.

22 август. Събота ви носи перфектни условия за бягство от градската лудница, пътуване до приятно място и пълноценно презареждане. Срещите и разговорите с близки хора или приятели носят сближаване и страхотно настроение. Мислите ви са подредени, а почивката ви ще бъде наистина спокойна и ползотворна.

23 август. Неделята е напрегната и носи риск от остри сблъсъци, ако започнете да налагате строгите си правила и да доказвате на всяка цена кой е прав. Овладейте ината си и не влизайте в борби за надмощие. Бъдете много внимателни, докато шофирате, спортувате или боравите с техника, за да се предпазите от инциденти.

ВОДОЛЕЙ

Насладете се на изненадите

21 август. Дори и да сте си направили някакви предварителни планове, те ще бъдат променени в течението на деня. Вместо да се ядосвате за провалените сценарии, опитайте да съзрете скрития шанс в ситуацията. А именно – да се насладите на изненадите, да се провокирате и да видите какви ще са реакциите ви.

22 август. Събота е чудесен момент за път, разходка извън града или дълго кафе с приятели, с които отдавна не сте се виждали. Разговорите, научаването на нова информация ви зареждат с енергия. Не си внушавайте, че това е пропиляно време.

23 август. В неделя се пазете от импулсивни изблици на гнева и излишно съперничество с близки или съседи. Желанието да приклещите някого до стената и да му спретнете лекция само ще разпали пожар. Внимавайте с остри предмети, битови уреди и зад волана.

РИБИ

Пробвайте нещо ново

21 август. Петъчният ден ще обърне с краката нагоре първоначалните ви намерения, но точно в това се крие и неговият чар. Не изпадайте в паника, ако нещата излязат извън контрол. Вие сте царе на хаоса и в хаос се справяте най-добре. Точно днешният хаос може да ви вдъхнови за действие и също така да вземете решения за бъдещето си.

22 август. Чудесен ден за бягство край вода, далечна разходка или безкрайни разговори с хора, които наистина ви разбират без думи. Умът ви е бистър, а разговорите носят спокойствие и информация. Позволете си просто да се отпуснете максимално.

23 август. В неделя емоциите ви бързо могат да минат червената линия. Пазете се от импулсивни реакции и не влизайте в излишни разговори за доказване на правота, защото рискът да си развалите отношенията с близък човек е голям. Бъдете изключително внимателни у дома с уреди и остри предмети. Недейте да бързате заникъде.

Хороскоп за родените на 21 август – Честит рожден ден! През следващата година ще използвате силата на своя разум и ще пожелаете сами да промените нещо от живота си. На работното място очаквайте подкрепа, а предприетият риск ще ви донесе приходи. В сферата на любовта също се очертава една доста благоприятна и обещаваща година.

Хороскоп за родените на 22 август – Честит рожден ден! Без притеснения заявете своите желания на работното място. Поставете осъществими условия и повярвайте, че когато балансирате желанията с възможностите, всичко ще се нарежда според вашите очаквания. Пред вас е една силна за професионалната ви реализация година.

Хороскоп за родените на 23 август – Честит рожден ден! През годината, която следва за вас, няма да посявате, а ще жънете. Това значи, че новите начинания няма да дават толкова големи резултати, колкото довършването на начинанията, които вече сте започнали във времето.

Тодор Емилов-Тео