Климатичните промени нагряват европейските морета с до 6 градуса над нормата

Климатичните промени са отговорни за по-голямата част от затоплянето на морската вода в Европа, която това лято достигна изключително високи температури, съобщава ДПА, като се позовава на доклад на международен екип от изследователи.

Температурите на морската повърхност по протежение на почти всички европейски брегове са над средните стойности за периода 1990–2020 г., като сред най-засегнатите райони са Западното Средиземноморие, Бискайският залив и Иберийският полуостров. В някои райони температурите са с повече от 6 градуса по Целзий над нормата.

Екипът на организацията World Weather Attribution (WWA) сравни юлските температури на водата с климатични модели, за да оцени въздействието на глобалното затопляне. Изследователите установиха, че климатичните промени са повишили средните температури с около 2 градуса в Средиземно море, с 1,4 градуса около Бискайския залив и западното иберийско крайбрежие, и с 1,3 градуса около Ирландия и западното крайбрежие на Великобритания.

Горещите вълни са засегнали 90 процента от бреговете около Бискайския залив и Иберийския полуостров тази година, както и 80 процента от Западното Средиземноморие. Изследователите изчисляват, че без затоплянето, причинено от човешката дейност, което в момента е с около 1,4 градуса над прединдустриалните нива, тези показатели щяха да бъдат около 40 процента и за двата региона, допълва ДПА.

По-топлите морета могат да нарушат морските екосистеми и хранителните вериги, което потенциално може да намали популациите на морски бозайници и морски птици. Рибари в Югозападна Англия също съобщават за рязък скок в появата на обикновени октоподи от 2025 г. насам – вид, който по принцип е характерен за по-топлите води край Северна Африка.

По-високите морски температури могат също така да доведат до силни бури, казват изследователите, като припомнят за смъртоносните наводнения в испанския регион Валенсия от есента на 2024 г., отбеляза ДПА.

БТА