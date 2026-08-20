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Котоошу посети родната Джулюница като част от японска бизнес делегация

Ана Райковска 312 четения 0 Comments

Почетният гражданин на Лясковец Калоян Махлянов – Котоошу е част от японска бизнес делегация, която е на посещение в България. Знаменитият сумист от години помага за развитието на отношенията между двете страни.

Японската бизнес делегация е ръководена от г-н Фукуширо Нукага – държавник, бивш министър на финансите и бивш председател на Камарата на представителите на Япония.

Тя гостува в региона, като кметът на Джулюница, откъдето са корените на Котоошу, Мариан Точев и кметът на Лясковец Васил Христов имаха честта да се запознаят лично с членовете й и да поговорят за потенциално сътрудничество и културен обмен.

„Лясковец винаги е отворен за нови партньорства. Вярвам, че днешната среща ще доведе до такива. Огромни благодарности към Котоошу, на чието съдействие можем да разчитаме безрезервно“, коментира Васил Христов.

Котоошу

Ана РАЙКОВСКА

 

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