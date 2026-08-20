Марин Богомилов инициира законодателни промени за почистването на реките, 21 губернатори го подкрепиха

Областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов предложи спешни законодателни промени, свързани с почистването на речните легла извън регулация. Мотивът е превенция на наводненията и прецизиране на отговорностите за поддръжка на речните корита в страната.

Във внесеното до Министерски съвет предложение, подкрепено от 21 областни управители, се предвиждат две основни решения. Първата опция е отговорностите по почистване на речните легла извън градовете и селата да бъдат възложени на „Напоителни системи“ ЕАД. Втората алтернативна възможност е за създаване на нов специализиран държавен орган, който да консолидира всички налични ресурси и отговорности в тази сфера.

В момента в Закона за водите е записано, че поддръжката на коригираните речни участъци и диги извън населените места се извършва от „Напоителни системи“ ЕАД. Предложението на областния управител цели да преодолее съществуващите административни и финансови пречки, които възпрепятстват своевременното почистване на реките и излагането на общините и жителите на риск от придошли води и наводнения. Акцентът е поставен върху речните легла в неурегулираните територии, където отговорностите и ресурсите често са недостатъчни.

По повод писмото на областния управител Богомилов вече е сформирана междуведомствена работна група, която да обсъди и подготви промените. В нея ще вземат участие представители на всички заинтересовани институции.

За исканите законодателни промени са уведомени официално министрите на околната среда и водите, на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството, както и на вътрешните работи. Очаква се ресорните министри да се произнесат с компетентни решения, които да представят в Министерски съвет и на областните управители в страната.

Веселина АНГЕЛОВА