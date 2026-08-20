Нивото на Дунав при Свищов стигна до историческия си минимум

Нивото на Дунав при Свищов е спаднало с 30 см за 20 дни, сочат последните данни от хидрометеорологични станции.

В момента то е с воден стоеж от -67 см, което е нов исторически минимум. До момента най-ниските нива на реката са били измерени през 2003 г., когато водният стоеж е бил -55 см.

Водният стоеж обаче не е равен на дълбочината на Дунав. Дори при -67 см в Свищов реката може да е дълбока няколко метра в основното русло. На практика измерванията показват колко е паднало нивото спрямо условна кота 0. В тази връзка по-голям воден стоеж означава по-сериозно намаляване и обратно.

В същото време Свищов е изправен пред опасност от воден режим заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, което води и до намаляване на дебита на водоизточниците.

В няколко села вече има режим, а за за да се избегне и в града, към системата беше включен допълнителен кладенец. Хората се опасяват, че ако сушата продължи, ще се стигне до водна криза в града.

Михаил МИХАЛЕВ