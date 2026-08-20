Под скандирания „Искаме си кмета“ съдът гледа делото за мандата на Николай Рашков

Сигнал за бомба часове по-рано наложи заседанието да е при закрити врата

СЪДЕБНИЯТ СПОР ЗА БЪДЕЩЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАВЛЕЗЕ В РЕШАВА ФАЗА. Делото в Административния съд започна в 13:30ч. на 20 август и беше съпътствано от протест в защита на кмета Николай Рашков.

Пред сградата на Темида се събраха десетки привърженици на градоначалника, които призоваха магистратите да оставят упраника на поста му, защото е демократично избран и работи в полза на хората.

Часове преди заседанието, още сутринта, в съда е бил получен сигнал за бомба, вследствие на което достъпът до сграда беше ограничен. Протестиращите бяха запознати с разпореждане на съдията, че делото ще се гледа на закрити врата.

„Защо се извършва това срещу мен, а други съдебни преписки стоят на трупчета? Решението на Върховният административен съд гласи единствено, че ми е наложена административна глоба, която съм платил. В съдебното решение не пише, че трябва да бъда отстранен. Настоявам за справедливост. Аз съм подписал акт, въз основа на заповед, издадена от предния кмет“, коментира минути преди делото Николай Рашков.

Участниците в демонстрацията изтъкнаха, че има прецеденти, при които градоначалници са оставали на длъжността си при сходни ситуации. Според тях трябва да бъде отчетена волята на жителите на Общината, които са избрали своя кмет.

„20 години живея в Горна Оряховица. Там съм омъжена, там отглеждам децата си. Кметът работи не само за града, но и за всички населени места. Хората виждат резулатите“, заяви Ивелина Цамова.

„Разликата от работата на г-н Рашков е удивителна. Няма нищо общо с предишното управление. Очаквам от съда да обяви, че възражението на ГЕРБ е неоснователно“, заяви Петранка Манолова, която обясни, че си е дошла от Испания, за да защити управника.

Делото е образувано по жалба на ПП ГЕРБ срещу решението на ОИК Горна Оряховица да не прекрати предсрочно мандата на Николай Рашков. При гласуването на 31 юли членовете на комисията не постигнаха необходимото квалифицирано мнозинство за освобождането на градоначалника.

В съдебната зала процесуалният представител на ПП ГЕРБ настоя, че решението на ОИК Горна Оряховица е незаконосъобразно. Основният аргумент беше, че след окончателното решение на ВАС за конфликт на интереси, комисията следва да действа в условията на обвързана компетентност.

Според изложената теза при наличието на законовите предпоставки комисията следва да изпълни разпореждането от Сметната палата.

Председателят на ОИК Горна Оряховица Николай Илиев изтъкна, че комисията не е органът, който прекратява правомощията на кмета, само обявява настъпването на съответното законово обстоятелство.

Защитата на Николай Рашков заяви, че решението на комисията е правилно, а жалбата на ПП ГЕРБ – неоснователна. Процесулният представител на кмета акцентира, че решението на ВАС е влязло в сила, когато вече е действала новата нормативна уредба по Закона за противодействие на корупцията. Също така възрази срещу предявения от адвоката на ПП ГЕРБ хонорар от 1 000 евро.

Административният съд ще излезе с решение в 7-дневен срок.

Галина ГЕОРГИЕВА