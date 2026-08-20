„Северното дерби“ отново е във фокуса на футболна България, „железничарите“ и „виолетовите“ обещават емоционален и изпълнен с напрежение двубой

Столичният рефер Васил Минев ще ръководи двубоя „Локомотив“ (Горна Оряховица) – „Етър ВТ“. Мачът е в петък от 18:45 ч. на стадион „Локомотив“. Асистент- съдии са Николай Михайлов и Йордан Гошев, четвърти е Христо Минчев, а съдийски наблюдател- Атанас Бозев.

„Северното дерби“ отново е във фокуса на футболна България, като „железничарите“

и „виолетовите“ обещават емоционален и изпълнен с напрежение двубой. Поне така сочи традицията, която и последните четири мача между двата тима не опровергаха.

През сезон 2024- 2025 година, локомотивци спечелиха домакинството на 7 септември с гол на Георги Колев в 67- ата минута. През пролетта срещата на „Ивайло“ завърши 0:0 като в последните секунди не бе зачетено попадение на етърци, заради нарушение в атака. Миналата есен на 6 септември „виолетовите“, които нямаха победа до момента, се наложиха в Горна Оряховица с 0:1, а точен бе Тома Ушагелов. След срещата пък сегашния наставник на „железничарите“ Николай Панайотов бе освободен. През пролетта на 14 март, пред около 3000 зрители на стадион „Ивайло“, великотърновци спечелиха с 2:1, като направиха обрат след почивката. В края на полувремето Теодор Райков изведе „Локомотив“ напред в резултата, а в 50- ата минута Георги Александров изравни след корнер. Смените на Иван Иванов допълнително освежиха играта и така се стигна до 88-ата минута, когато Стефан Трайков центрира отдясно и Ивайло Марков прати топката в мрежата за 2:1…

Преди предстоящия двубой „Етър ВТ“ е лидер в класирането с 10 точки, с три победи и едно равенство. „Локомотив“ започна колебливо сезона, като в момента е на 14- та позиция с 4 точки, след една победа, едно реми и две загуби. Връщането на лентата назад в годините, включително и миналата есен, обаче показва, че дербито не винаги е било печелено от отбора, който се е представял по- силно преди него.

Привържениците на двата отбора със сигурност ще подкрепят горещо любимците си от трибуните с хореография и скандирания.

Великотърновските фенове ще тръгнат организирано в 17:30 часа с коли от паркинга на стадион „Ивайло“. За тях е отреден паркинга пред Летния театър в Горна Оряховица, а пред сектора за гостуваща публика се предвидени две места за продажба на билети.

Привържениците на „Локомотив“ организират шаствие, което ще тръгне от центъра на Горна Оряховица и ще финишира на стадиона…