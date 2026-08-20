Спасиха малки бедстващи лебеди, разхождали се край главен път

ДВА МЛАДИ ЛЕБЕДА, ОТКРИТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ПАВЛИКЕНСКОТО СЕЛО БАТАК, бяха спасени с усилията на граждани и екоинспектори. Красивите птици живели в района около главния път за Свищов и съществувала реалната опасност да бъдат прегазени.

На 5 юли добросъвестни хора подават сигнал на зеления телефон на РИОСВ, а от ведомството изпратили свой екип на място. Експертите установили, че птиците са от вида „Ням лебед“ и следва да бъдат взети мерки за защитата им. Животните са транспортирани до Спасителния център в Стара Загора за последващи грижи.

През юли е спасен и малък екземпляр от вида „Обикновен мишелов“. Той е намерен на пътното платно в кв. „Чолаковци“ във Велико Търново.

Служителите на РИОСВ реагирали и на сигнал за забулена сова с видима травма в областта на главата. Птицата е открита в Лясковец.

Мишеловът и совата също са изпратени в Спасителния център в Стара Загора.

Граждани сигнализирали и за паднал от гнездо в село Майско ранен млад екземпляр от вида „Бял щъркел“. Мъникът имал видима травма на шията. До пристигане на екипа на екоинспекцията е настъпил летален изход.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.