В кв. „Асенов“ живеят като във военен полигон, калпави ремонти затрудняват достъпа до домовете

Живущи в живописната Асенова махала се оплакват от некачествен ремонт на улици, който вече около година затруднява сериозно ежедневието им, от токови удари, а придошли води на река Янтра заливат къщите им.

Според тях ремонтираните улици са непригодни за преминаване на специализирана техника, включително на сметосъбиращи камиони, пожарни и линейки, което създава сериозен риск за безопасността.

Жалбите им стигнаха до областния управител Марин Богомилов, който заедно със заместник-кмета проф. Георги Камарашев извърши проверка на място, за да се запознае лично с оплакванията на гражданите. Хората от атрактивния за туристи квартал споделиха, че са принудени да живеят в условия на военен полигон. Те представиха подписка, подкрепена от над 30 души, и посочиха, че ремонтните дейности са нарушили основните им права. „Ситуацията е особено тежка за възрастни и трудноподвижни хора, както и за семейства с малки деца, за които достъпът до домовете им е силно затруднен, а при изкопи пред входните врати – напълно невъзможен. Собствениците на гаражи нямат достъп до имотите си, а местният бизнес – кафе-аперитиви и къщи за гости, е спрян поради липса на достъп за доставки“, заявяват потърпевшите.

Освен това те алармираха, че често страдат от наводнения при покачване на нивото на река Янтра, като водата залива къщите им.

Те отвориха домовете си и показаха как са потънали във влага. Гневните търновци попитаха защо не се почиства речното корито и защо не се вземат мерки срещу свличането на ската зад къщите, по който минава пътят Велико Търново – Арбанаси. Притесненията им са свързани и с опазването на недвижимите паметници на културата.

Заместник-кметът проф. Камарашев обясни на гражданите, че текущото „кърпене“ не може да реши проблемите и е необходим цялостен подход. Той посочи, че трябва да се изготви пълно проектиране на зоната, да се проведат съгласувателни процедури с всички компетентни институции и в новия бюджет на Общината да се предвидят необходимите средства.