13 търновки плетоха за най-голямата българска рокля, която ще обиколи света

Сръчните дами създадоха 2,5-метров панел за уникален проект, обединяващ над 400 жени от 151 града

13 СРЪЧНИ ДАМИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВПЛЕТОХА ТАЛАНТА СИ В ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА ТВОРБА, КОЯТО ЩЕ ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТА.

Членовете на артателието на търновската организация към Съюза на инвалидите у нас дадоха своя принос в изработването на най-голямата българска рокля.

Инициативата е част от мащабен проект, който превръща традиционното плетиво на една кука в произведение на изкуството.

Само за 4 часа общ труд търновките успели да изплетат внушителен панел с дължина 2,5 метра дължина и около метър широчина. Той е готов и изпратен за съединение с изработените от стотици други жени от различни краища на страната. А крайният резултат ще е създаването на гигантска рокля по идея на дизайнера Иван Донев.

Зад атрактивното произведение стои проектът „От златните ръце на нашите баби и майки“. Инициативата съживява едно от най-разпознаваемите умения на поколения българки и носи почит към родните традиции и женската сила.

Мащабът на начинанието е огромен. В него са събрани историите на над 400 жени от 151 града. Дамските колективи вложили много труд, нежност, търпение и любов във всяка бримка, за да бъде създадена внушителната рокля, изработена от плетени на една кука милета.

„Поканата да участваме в проекта получихме от Соня Кедикова. Членовете на артателието се събираме всеки вторник и така за две срещи успяхме да изпълним указанията и да предадем готовия панел“, сподели Йотка Вълева, представител на СИБ Велико Търново.

За дамите от клуба възможността да участват в проекта е повод за особена радост и гордост. Техният 2,5-метров панел показва как талантът на хората с увреждания може да се превърне в национално послание. А самата рокля ще бъде своеобразен апотеоз на българската жена и способността й да съхранява красотата и традициите през поколенията.

Кулминацията на проекта ще бъде на грандиозен спектакъл в Античния театър в Пловдив на 6 септември. За премиерата на роклята е предвидено зрелищно събитие. В него ще се включват оркестърът на операта в Пловдив с диригент Диан Чобанов, академичният народен хор с диригент, композитор и аранжор Костадин Бураджиев, Вая квартет, 3D mapping на визуалния артист Петко Танчев, композитора Неди Джон Крос и малки балерини.

Но сцената в Пловдив няма да бъде последната спирка на необикновената рокля. След представянето тя ще се превърне в пътуваща културна инсталация по света.

Междувременно творческият устрем на жените от търновско артателие не стихва. По думите на Йотка Вълева сръчните творци не спират да създават красоти и нови произведения. В момента членове на местната организация представят болярския град на форума „Българско наследство“ в Балчик. На щанда им са изложени впечатляващи ръкоделия, картини, шевици и др. Събитието се провежда в дните 20 – 22 август.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: Величка Накова