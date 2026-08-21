Адрес: На село. Във Върбовка дават по 250 евро на всяко новородено, а гурбетчии наливат свежи пари в имоти

От каруци до мерцедеси – социалните контрасти очертават пъстрия живот в малкото населено място

ВЪВ ВЪРБОВКА НЕ БРОЯТ КОЛКО КЪЩИ СА ОПУСТЕЛИ, А КОЛКО ДЕЦА СА СЕ РОДИЛИ. Това е едно от най-големите села в община Павликени, което носи колорит, куриози и особена специфика. Противно на демографската криза, в малкото населено място има бум на деца.

Селото се обитава от 1600 души, а населението расте. За всяко новородено местната общност отпуска по 250 евро. Така се стига и до пълно училище и детска градина. По едни и същи улици се движат каруци и скъпи автомобили, някои оцеляват на социални помощи, други работят в Германия и с парите от гурбет издържат семействата си.

Антон Антонов управлява Върбовка вече шест мандата с прекъсване. Дългогодишният му опит е превърнал кметството в нещо много повече от административна сграда. В нея се подкрепят болни, организират се безплатни погребения, осигуряват се лекарства и храни за самотно живеещи, водят се курсове за придобиване на умения, вдигат се сватби и какво ли още не.

По думите на кмета най-голямото богатство на селото са децата. Затова през настоящия му мандат въвели паричната премия за родители.

„Направихме инициатива, свързана с решаването на демографския проблем. Подпомагаме семействата за всяко новородено с 250 евро, при условие че родителите нямат противообществени прояви и си плащат данъците“, разказа Антонов.

Средствата за подкрепа идват от училищното настоятелство.

И че във Върбовка се радват на малчугани, най-добре свидетелстват двете детски заведения. В ОУ „Филип Тотю“ учат 120 деца, а градината се посещава от 60 хлапета.

Школото функционира в модерна и красива сграда, която разполага дори със STEM кабинети. Обучението е до седми клас. След това повечето възпитаници продължават образованието си в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени.

„Нашите деца са отличници“, гордее се местният управник. Разказа, че миналата година пък е открита нова постройка към детската градина, изградена за 700 000 лв.

Антонов твърди, че Върбовка е сред първенците в общината по усвояване на европейски средства.

Друга гордост за селото е, че от всичките 450 къщи по-малко от 50 са празни.

„Има голямо търсене на имоти за покупка, но почти никой не продава. Цените започват от 15 000 евро. По-евтини няма“, казва кметът.

В селото има къща, закупена от поляци, и друга – от англичани. Чуждестранните собственици обаче идват само на кратки периоди през зимата.

Крупен бизнесмен от София е инвестирал в къщи за гости, които работят целогодишно. Оформил ги е в стил, напомнящ архитектурата в Арбанаси, имат луксозни условия и към тях има ферма с възможност за конна езда.

Значителна част от населението работи в Германия. Емигрантите изпращат пари на близките си, а през лятото си идват вкъщи. Инвестират в бащите домове и правят мащабни ремонти. Така с всяка изминала година и обликът на селото става по-красив.

По думите на Антонов, макар че местните гурбетчии имат възможност да си купят имоти в големите градове, напълно съзнателно избират да изхарчат парите си във Върбовка.

В селото обаче има и големи социални контрасти.

„Имаме бедни хора, които живеят на помощи от държавата. Част от безработните намират препитание в събиране на билки, гъби и други сезонни дейности. Наши хора работят във фирми за озеленяване, в завода за консервиране на храни и други предприятия в Павликени“, обобщи трудовия профил на населението кметът.

Управникът е успял да ангажира около 30 души от социално уязвимите в поддържането на чистотата във Върбовка.

В селото почти на всяка пряка има хранителен магазин. Антонов отбелязва, че в тези търговски обекти не се пазарува на вересия.

През август малкото населено място се превръща в сцена на сватби. Тогава масово се организират венчавки, а гурбетчиите не се скъпят да направят тържествата възможно най-пищни. В кметството има ритуална зала, където лично кметът бракосъчетава младоженците. След това празниците продължават в местния ресторант с градина.

Във Върбовка няма регламентиран общински транспорт.

Преди около десетилетие част от хората намирали препитание в превози със собствените си коли. Постепенно все повече семейства си купили автомобили и при нужда жителите сами се организират помежду си.

Въпреки това за старите и самотни хора липсата на транспорт продължава да е проблем. Тогава се намесва кметството. Помага за всякакви нужди – от пълнене на газови бутилки до доставка на специфични стоки от общинския център. Най-много заявки за помощ има през зимата.

„Изпращаме наши хора да ринат сняг пред домовете на възрастните, да им цепят дърва, да им носят хляб“, разказа кметът.

Кметството е намирало начин да помогне дори при най-тъжните и тежки моменти. Благодарение на спомоществователи и дарители, при погребения хората не плащат за труда на гробарите.

Във Върбовка всеки ден има лекар на разположение. В селото функционира кабинет от практиката на д-р Пламен Латев. Медицинското звено се намира в здравния пункт, който е ремонтиран и оборудван. Всеки месец идват и тесни медицински специалисти, които преглеждат пациентите на място.

По думите на Антонов следващата стъпка в сферата на здравеопазването е възстановяване на стоматологичния кабинет. Предстои реновиране на помещението и се очаква от началото на 2027г. да има постоянен дентален лекар.

Макар в селото да няма банкомат, тук функционира каса на „Изипей“ и клон на Western Union. Заради големия брой работещи зад граница парични преводи се извършват непрестанно.

Преди 10 години в малкото населено място поставят и система за видеонаблюдение. Камери са монтирани на входовете, изходите и в центъра. Впоследствие и много собственици на имоти поставят свои устройства около имотите. Така днес почти всяка улица е под видеонаблюдение.

В селото има и постоянно полицейско присъствие, а приемната на полицейския инспектор е в сградата на кметството.

„Имаме много добро сътрудничество. Униформените реагират веднага на всеки сигнал“, посочва Антонов.

Той не крие, че в селото има контингент от криминално проявени лица. Шестте му мандата обаче му дали достатъчно опит да се справи с онези, които решават да кривнат от правия път. Признава, че срещу такива хора стандартните административни мерки просто не работят. Тогава прилага необичайни похвати.

Преди години местната земеделска кооперация подпомагала финансово футболния отбор на Върбовка.

По същото време зачестили набезите по нивите със слънчоглед. Председателят на кооперацията бил толкова разочарован, че решил да прекрати спонсорството.

„Тогава се принудихме с играчите от футболния отбор да направим нощни дежурства съвместно с кварталния полицай. Така успяхме да изловим извършителите. Спря порочната практика и финансирането беше възобновено“, спомня си кметът.

Днес в селото всички живеят в сговор и задружие. Българи, роми и турци си помагат и заедно празнуват всички празници. Кметството се грижи както за църквата, така и за молитвения дом на мюсюлманите.

За разлика от много други села, във Върбовка нямат проблеми с водата, но за това чакали цели 30 години. Преди използвали водоизточник в района на Красно градище, но през 1994 г. започнало изграждането на допълнително водохващане с нов източник. Едва през 2024 г. завършили този етап и сега разчитат на ново находище на животворна течност.

В селото няма и декар земеделска земя, която да не се обработва. Местните отглеждат традиционни за района култури като пшеница, царевица, ечемик и рапица.

Безспорно, визитната картичка на Върбовка е местната винарска изба. Тя е построена като кооперативна, но след демократичните промени става частна. Собствениците съхранили автентичния й вид.

„Хубавото върбовско вино ни е отворило много врати“, казва Антонов.

В историята на селото най-голям отпечатък оставя сражението на четата на Филип Тотю. То е определяно като едно от първите прояви на организирана въоръжена съпротива срещу османската власт. Ежегодно кметството организира чествания и възстановки с участието на клуб „Традиция“.

Уважението и преклонението към борците за свобода присъства на много места в селото. В коридора на кметството са подредени много картини от битките на родните революционери. В самия център на Върбовка пък се издига часовникова кула, върху която са изписани имената на героите от борбата за национално освобождение.

За гостите на малкото населено място обаче това далеч не е единственото, което си струва да бъде видяно. Сред местните забележителности са Античния керамичен център, местността Конски дол – където има пещера, древният вулкан Чатала и др.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката