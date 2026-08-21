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Крими

Хванаха двама рецидивисти с дрога 

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Досъдебно производство за държане на наркотици е започнато в РУ Елена.

На 20 август е извършена проверка на 23-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Златарица, който предал плик с растителна маса с тегло 18 грама, реагираща на синтетичен канабиноид. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Същия ден е образуванои и бързо производство за дрога и в РУ Свищов след като в хода на провеждане на специализирана полицейска операция  е извършена проверка на 40-годишен криминално проявен мъж, у когото е открита хартиена свивка кристалообразно вещество с тегло около 0,2 грама, реагиращо на амфетамин.

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