Криминално проявен откраднал и потрошил автомобил

Противозаконно отнемане на МПС е разкрито в РУ Велико Търново. На 18 август в 03:52ч. на тел.112 е получено съобщение за отнет лек автомобил “Фолксваген Пасат”, който бил паркиран пред жилище.

От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител е криминално проявен и неколкократно осъждан 26-годишен търновец. Колата е намерена оставена с причинени значителни материални щети, а от купето липсват две кутии цигари и 155 евро.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за престъпления по чл.346, ал.2 от НК. С постановление на Районна прокуратура-Велико Търново извършителят е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане за налагане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”.