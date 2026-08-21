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Мъж заплашил с бомба Административния съд, представяйки  се за Путин

БОРБА БГ 20 четения 0 Comments

Преписка за постъпил сигнал за поставена бомба е регистрирана в РУ Велико Търново.

На 20 август в 11:05ч.  на тел. 112 в ОДЧ на ОДМВР Велико Търново е получен сигнал от лице представящо се като Путин, което заявило, че е поставилo бомба в сградата на Административния съд в областния град.

Задействана е процедура за реагиране при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора. Взривни материали не са открити.

Преписката е докладвана на Районна прокуратура.

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