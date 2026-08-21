Отварят входовете на стадион “Локомотив” в 17:30 часа, няма да се допуска влизането с бутилки
В 17.30 ч. днес ще бъдат отворени входовете на стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица, където в 18.45 ч. започва срещата между „железничарите“ и „Етър ВТ“.
От „Локомотив“ обявиха организацията за деня. Фен магазинът ще работи от 10:00 до 13:00 ч. и отново след 16:00 ч. Касите на стадиона ще отворят в 17:00 ч. Препоръчва се на привържениците да дойдат по-рано или да закупят билетите си предварително, за да се избегне струпване пред касите и входовете непосредствено преди началото на срещата.
Деца до 12-годишна възраст ще влизат безплатно, задължително с придружител и попълнена декларация. Деца и младежи от 12 до 18 години ще бъдат допускани с придружител, попълнена декларация и закупен билет.
На територията на стадиона ще има три обособени пункта за продажба на храна и напитки.
За привържениците на гостуващия отбор ще бъде осигурен паркингът при Летния театър.
По изискване на органите на реда няма да се допуска влизане на стадиона с бутилки.
След влизане на стадиона няма да бъде разрешено свободно излизане и повторно влизане.
“Молим всички привърженици да се съобразят с организацията и указанията на служителите на реда, за да премине дербито спокойно и безпроблемно. Елате по-рано. Подкрепяйте мощно. Всички заедно за „Локомотив“, призовават от клуба.
Напомняме, че днес ще бъде ограничено посещението на парк „Детски кът“ в Горна Оряховица. От 15:00 часа до приключване на футболната среща паркът, намиращ се в непосредствена близост до стадион „Локомотив“, ще бъде временно затворен за посетители.
Мярката е разпоредена с оглед гарантиране на сигурността на гражданите, опазване на обществения ред и предотвратяване смесването на футболните агитки на двата отбора.