Отварят входовете на стадион “Локомотив” в 17:30 часа, няма да се допуска влизането с бутилки

В 17.30 ч. днес ще бъдат отворени входовете на стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица, където в 18.45 ч. започва срещата между „железничарите“ и „Етър ВТ“.

От „Локомотив“ обявиха организацията за деня. Фен магазинът ще работи от 10:00 до 13:00 ч. и отново след 16:00 ч. Касите на стадиона ще отворят в 17:00 ч. Препоръчва се на привържениците да дойдат по-рано или да закупят билетите си предварително, за да се избегне струпване пред касите и входовете непосредствено преди началото на срещата.

Деца до 12-годишна възраст ще влизат безплатно, задължително с придружител и попълнена декларация. Деца и младежи от 12 до 18 години ще бъдат допускани с придружител, попълнена декларация и закупен билет.