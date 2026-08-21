Полицията арестува 36-годишен мъж за отравянето на лешоядите в Централния Балкан

Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето осем лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. В акцията са участвали и служители на Главна дирекция “Национална полиция”.

Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите.

На 19 август от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ съобщиха, че намерените мъртви птици вече са девет. Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев – първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

Разследването се води по досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата.

БТА