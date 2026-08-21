Пускат нови градски линии, покриват В. Търново и по широчина, а не само по дължина

Автобуси ще свързват „Чолаковци“ с „Картала“ и центъра, спирка се пуска и на Търговския парк

10 месеца след общественото обсъждане, което се проведе на 10 ноември 2025 г., актуализираната схема на Велико Търново и общината е готова и предстои да бъде приета от Общинския съвет.

Тя е изготвена от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, като първоначалният вариант беше качен от 11 февруари до 11 март миналата година на сайта на Община Велико Търново за обществено обсъждане, приемане на становища и изразяване на мнения. За периода бяха подадени и приети 437 предложения на граждани.

Промените са много – както в градските линии, така и в междуселищните. И не всички са положителни и в полза на гражданите.

С изцяло нов маршрут е линия № 1, която ще свързва кв. „Чолаковци“ с центъра и кв. „Картала“. По пътя си автобусът вече ще спира и на „Бизнес център Велико Търново“, на мола, Търговския парк и на „Кауфланд“, което е новост. В обратна посока, към „Чолаковци“, рейсът започва от обръщалото, следва новата детска градина, сп. Д. Буйнозов – сп. Слънчев дом – сп. СУ „Е. Станев“ – сп. Ритейл парк – сп. „Магистрална“ – сп. „Мармарлийска“ – сп. „Козлодуй“, следващите спирки са на Летния театър, театъра, съда и продължава по ул. „Никола Габровски“. След Автогара „Запад“ спирки има на МТС, мола, Бизнес центъра, „Елмот“, като линията завършва на крайната спирка на кв. „Чолаковци“.

Създава се нова линия № 7, тя ще свързва „Зона Б“ и „Бузлуджа“ с „Картала“. Началото е на ул. „Стоян Коледаров“, после автобусът ще спира на Търговския парк, следва Старчески дом, спирки 1 и 2 в кв. „Бузлуджа“, „Качица“ и продължава към СУ „Емилиян Станев“ и трети блок на Студентските общежития. След МТС и мола ще спира на ул. „Полтава“ и по улиците „Яворов“ и „Алеко Константинов“, курсът завършва на обръщалото на „Картала“. По обратния си път автобусът ще спира и на ул. „Лазурна“ в „Зона Б“. Колите ще се движат на всеки час.

Промени има и в повечето градски линии

Дали заради промяна в разписанията, или заради променен маршрут, промени има във всички градски линии. Заради малък пътникопоток и дублиране на част от маршрута, се закрива линия № 30. Линия № 9 в посока кв. „Чолаковци“ се изменя и автобусът вече ще спира и на Автогара Юг. А няколко курса по линия №70 ще стигат и до с. Малки чифлик.

Тревожно е съкращаването на първите и последните курсове на основни градски линии

Съкращават се първите и последните курсове на автобусите с номера 13 и 20, обслужващи основно квартал „Бузлуджа“. Тази промяна устройва превозвача, но е изцяло във вреда на жителите на един от най-големите квартали във Велико Търново. Общественият транспорт има социална функция и е редно живущите там, когато имат работа в центъра или посещават културни мероприятия, които започват най-често в 17,30 или 18 часа, да могат да се приберат вкъщи.

Съкращения на първи и последни курсове има и по другите линии, и е редно местните парламентаристи да защитят обществения интерес при обсъждането на транспортната схема.

Автобус ще има до с. Емен

Що се отнася до междуселищните линии, удовлетворени са доста от предложенията на кметове и кметски наместници. Макар и само в понеделник, автобус ще има за с. Емен, като колата преди това населено място ще минава през Леденик, Момин сбор и Балван.

От 1 септември до 30 юни ще функционира автобусната линия от Велико Търново до с. Плаково. Прекратява се действието на линията Велико Търново – Дичин.

И при междуселищните линии има доста промени в разписанията.

Ана РАЙКОВСКА