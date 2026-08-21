Шофьорската книжка става все по-скъпа, курсът може да достигне 1500 евро

Цената на шофьорските курсове в България вече е между 1200 и 1350 евро, като се очаква тенденцията към поскъпване да продължи. Това заяви пред БНР автоинструкторът и председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов.

По думите му курсът за придобиване на шофьорска книжка може да достигне 1500 евро. Иванов свързва очакваното увеличение с последиците от войната в Близкия изток и посочва, че редица проблеми в сектора остават нерешени.

Автоинструкторът коментира и мерките за подобряване на безопасността по пътищата. Като пример той посочи действията след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която при гонка лек автомобил се вряза в автобус и загинаха трима души. След инцидента около 80 души са били ангажирани с разчистването на растителността в района.

Според Иванов предприетите досега мерки не са достатъчни, а проблемите по пътищата няма да бъдат решени единствено чрез санкции и декларации.

Представители на бранша са се срещнали с министъра на транспорта преди около 20 дни. На срещата те са представили конкретен план за действия, но по думите на Иванов предложенията им не са получили необходимото внимание.

Сред сериозните проблеми е и недостигът на изпитващи, чийто брой според него е намалял с около 40%. Заради липсата на достатъчно служители курсисти ежедневно пътуват до Дупница и Ямбол, за да се явят на изпити.

Иванов постави акцент и върху ниското възнаграждение на изпитващите, както и върху техническите проблеми при провеждането на изпитите. По думите му камерите и таблетите, използвани в процеса, често блокират. За тези затруднения е бил информиран и новият министър на транспорта, но засега реакция не е последвала.

Автоинструкторът критикува и създаването на междуинституционални комисии на министерско ниво, в които, според него, участват хора без достатъчно практически опит в обучението на водачи и превенцията на нарушенията.

В интервюто той засегна и предстоящите европейски изисквания за обучението на младите водачи. Според Иванов от следващата година се предвиждат възможности за обучение на ученици още от 17-годишна възраст. Той обаче изрази притеснение дали е разумно толкова млади водачи да получават възможност да управляват тежкотоварни автомобили, включително камиони с тегло над 20 тона.