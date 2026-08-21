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Крими

Затворник се сдоби с нови обвинения за намушкване с нож и държане на метамфетамин

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Криминално проявен мъж е привлечен към наказателна отговорност за извършена телесна повреда по хулигански подбуди.

В РУ Свищов се води досъдебно производство по чл. 354 от НК. На 20 август  на извършителят е предявено постановление за привличане на обвиняем за това, че на 31 декември 2025г. в с. Хаджидимитрово чрез нанасяне на удари с нож причинил лека телесна повреда на лице по хулигански подбуди. Той ще отговаря и за това, че в Свищов е държал метамфетамин, като случая е маловажен .

Обвиняемият признава вината си. Към настоящия момент извършителят изтърпява ефективна присъда “Лишаване от свобода“ в затвора в Ловеч.

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