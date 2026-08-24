Набор 2014 година на „Етър ВТ“ първи на турнир в Трявна

Футболистите на „Етър ВТ“ U13 спечелиха безапелационно тазгодишното издание на Международния детски футболен турнир „Трявна Championship“. На терените в Трявна и Плачковци се изявяваха близо 50 отбора при набори 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 от страна и чужбина.

Младите етърци, набор 2014 година, водени от треньора Иван Петков, бяха категорични. В тази възраст участваха 7 отбора, като в група А бяха „Фратрия“ (Варна), „Локомотив-1“ (Стара Загора), „Янтра-2013“ (Габрово) и „Локомотив“ (Дряново), а в група Б етърци спориха със съставите на „Локомотив-2“ (Ст. Загора) и габровския „Янтра-2019“.

„Етър ВТ“ в първия си мач разгроми с 6:1 старозагорци, а във втория би с 4:0 „Янтра“ и завърши убедително първи в групата. Най-труден се оказа полуфиналът срещу „Локомотив-1“ (Ст. Загора), в който редовното време завърши наравно 1:1 и се стигна до изпълнение на дузпи. При тях момчетата на Иван Петков бяха точни и спечелиха с 4:2.

Така на финала за купата се изправиха отново срещу „Янтра-2019“, който в другия полуфинал елиминира „Фратрия“ с 1:0. Във финалната среща „виолетовите“ се наложиха с 1:0, като пропуснаха дузпа, но ликуваха като шампион на турнира.