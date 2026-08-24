С благотворителен мач „Да играем за Величко, в името на доброто“ събират средства за възрастен фен на „Етър“

Благотворителна футболна среща „Да играем за Величко, в името на доброто“ предстои на 30 август. Мачът е на стадиона в Шемшево от 19:00 часа и ще противопостави сборен тим от ветерани и фенове на „Етър“ на „Old Capital Boys“- фенклубът на „Левски“ (София) във Велико Търново. Общо 200 билета на цена по 5 евро са пуснати в продажба за двубоя, който обещава да поднесе мого положетелни емоции на зрителите.

Събраните средства са в подкрепа на Величко Пенчев Димов, който се възстановява от тежко заболяване.

„Това е дербито на приятелството, дербито на човечноста и добротата. Благодаря на всички които ще дойдат. Благодаря на приятелите ми Стефан и Климент и техните семейства. Хановете се отзоваха за сетен път. Благодаря Гулиш. Със символично закупуване на билет помагате на един заслужил човек да изживее старините си спокойно“, коментира Светослав Пенчев, който от години се грижи за болния си баща. През октомври 2022 г. Величко Димов претърпява масиран мозъчен инсулт и лежа в болница. Оттогава е на легло и има нужда от средства за медикаменти, рехабилитация и заплащане на месечните домакински разходи.

Светослав Пенчев е добре познато име сред привържениците на „виолетовите“ и неведнъж е участвал в кампании за събиране на средства в помощ на нуждаещи се. Баща му е бивш старшина, награждаван неведнъж, включително и от Добри Джуров, за качването на танка на пиедестала на Военното училище. Самият той цял живот е подкрепял етърци и дори в инвалидната количка е идвал на стадион „Ивайло“.

Билети за благотворителния мач могат да бъдат закупени и по банков път, както и да бъдат направени дарения. Титуляр по сметката е Величко Пенчев Димов

IBAN: BG68BPBI88981032811801 BIC: BPBIBGSF Пощенска банка.