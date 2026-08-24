Убедителни победи и финал за двата отбора на „Болярчета“ на „Трявна Championship“

Силно представяне на детския футболен фестивал в Трявна направиха малките футболисти на СК „Болярчета“. При децата, родени през 2019 година и двата отбора на великотърновския клуб достигнаха до финала и така последният мач се превърна в изцяло вътрешен сблъсък между „Болярчета“ 1 и „Болярчета“ 2.

„Болярчета“ 1 премина груповата фаза с три победи – 10:0 над ОФК „София“, 13:0 над „Арена“ /Ямбол/ и 4:0 над „Янтра 1919“ /Габрово/. На полуфинала последва победа с 4:1 над „Локомотив“ /Горна Оряховица/.

„Болярчета“ 2 също беше убедителен – 9:0 срещу „Арена 1“ /Ямбол/, 11:0 срещу „Етър ВТ“ и 7:0 срещу „Локомотив“ /Горна Оряховица/. На полуфинала отборът победи „Янтра 1919“ Габрово с 11:2.

„Особено специален за мен беше мачът с „Етър ВТ“, завършил 11:0. В него моето дете Никола Колев, роден през 2022 година, изигра почти цял мач. Никола взе участие и в останалите срещи на отбора по време на турнира.

За мен това е един от най-добрите показатели за нивото на децата в СК „Болярчета“ – средата, която сме създали, позволява дори най-малките да бъдат част от тези мачове и да трупат ценен опит.

Зад всичко това обаче не стои случайност. Стои неуморен труд и отдаденост – от мен, от децата и от техните родители. Много тренировки, постоянство, дисциплина и работа със сърце и душа.

Отстрани може да изглежда лесно, когато два отбора от една школа стигнат до финал и играят един срещу друг. Но този финал е резултат от огромен труд, който полагаме всеки ден.

Гордея се с всички деца и родители, които са част от СК „Болярчета“. Това е пътят, който сме избрали, и резултатите показват, че вървим в правилната посока“, коментира треньорът Николай Колев.