1112 евро е средната заплата в региона, брокерите – с най-ниски доходи

В областта намаляват наетите на трудови договори

1112 ЕВРО Е СРЕДНАТА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В РЕГИОНА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 г.

Според данните на местното статистическо бюро в старата столица в сравнение с останалите области в страната по равнище на възнаграждения Велико Търново се нарежда на 16-о място. Макар да има ръст в доходите с 43 евро спрямо първото тримесечие за годината, регионът ни изостава с 332 евро спрямо средната заплата за страната.

Справката показва, че от март до юни има намаление на работещите лица във Великотърновско. Спадът на трудово ангажираните е с 1,5%.

Най-голяма загуба на кадри има в сферите „Преработваща промишленост“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Ръст на назначените има в дейностите „Строителство“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Административни и спомагателни дейности“.

В края на второто тримесечие на 2026 г. в частния сектор са работили 64.7% от всички наети в областта.

Най-нископлатени през отчетения период са били работещите в секторите „Административни и спомагателни дейности“ – 790 евро, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 793 евро, и „Операции с недвижими имоти“ – 822 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА