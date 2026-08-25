Частично лунно затъмнение ще се наблюдава и от България на 28 август

На 28 август предстои частично лунно затъмнение, при което около 96% от лунната повърхност ще попадне в сянката на Земята.

Явлението ще бъде видимо при ясно небе от Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Близкия изток.

Затъмнението ще продължи около пет часа и половина, а частичната му фаза – повече от три часа. Максимумът ще бъде малко след полунощ източноамериканско време.

От България началото на частичното затъмнение ще може да се наблюдава на 28 август от 04:24 ч., съобщи физикът от Института по астрономия с НАО при БАН Пенчо Маркишки. Краят му ще бъде в 10:02 ч., но Луната ще залезе преди приключването на явлението.

Това е второто лунно затъмнение за годината и четвъртото затъмнение общо. Следващото пълно лунно затъмнение ще бъде през 2028 г.