Fusion Way Fest отказа да пусне лятото да си замине от Велико Търново

Banda Del Padre, родственици на Панчо Владигеров и музиканти от Македония подариха 3 магични вечери

Три вечери и три музикални свята предложи Fusion Way Fest. Събитието привлече многобройна публика и отказа да пусне лятото да си замине от Велико Търново.

Старата столица се превърна в сцена за музика без граници. Fusion Way Fest предложи на публиката три различни концерта, обединени от свободата на импровизацията, срещата между стиловете и истинското удоволствие от живото общуване между музиканти и слушатели.

Фестивалът започна с концерта на Дамян Пейчиноски и Гордан Спасовски – двама от ярките представители на съвременната македонска музикална сцена. Тяхното изпълнение премина с лекота между джаза, балканските ритми, рок енергията и виртуозната импровизация. Още първата вечер показа каква е същността на Fusion Way Fest – не просто поредица от концерти, а пространство за среща между различни музикални култури и творчески идеи.

Втората вечер бе посветена на братята Александър и Константин Владигерови. Потомци на големия Панчо Владигеров, но със собствено разпознаваемо музикално лице, двамата представиха програма, в която джазът, класическата традиция и балканската чувствителност се преплетоха по естествен и въздействащ начин. Концертът се превърна в едно от най-емоционалните преживявания на фестивала – едновременно виртуозно, лично и близко до публиката.

Финалната вечер беше поверена на Banda Del Padre. Групата донесе своя характерен заряд, в който фламенко, латино музика, джаз и балкански темперамент се срещат без ограничения. Финалът се превърна в истински празник – с много настроение, усмивки и публика, която не просто наблюдаваше концерта, а беше част от него.

„За нас Fusion Way Fest винаги е бил много повече от фестивална програма. Това е среща между приятели, между различни поколения музиканти и между хора, които обичат живата музика. Най-голямата награда е да виждаме щастливата публика след всеки концерт“, сподели артистичният директор на фестивала Христо Коликов.

Организаторите изказват своята благодарност към Община Велико Търново, партньорите, техническите екипи, домакините и всички, които помогнаха трите вечери да се превърнат в истински празник. Специална благодарност заслужава и публиката – за доверието, топлото посрещане и енергията, която даде на музикантите.

Михаил МИХАЛЕВ