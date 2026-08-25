Бонус-малус влиза в „Гражданска отговорност“: Шофьорите с щети ще плащат повече

Системата „бонус-малус“ за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ направи решителна крачка към реалното си въвеждане. От 25 август 2026 г. влизат в сила промените в две наредби, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните пет години, независимо в коя компания е бил застрахован. Данните ще се съхраняват централизирано в Гаранционния фонд.

Идеята е шофьорите без щети да получават по-ниска цена за „Гражданска“, а тези с повече причинени щети да плащат повече. Всеки застраховател ще определя собствената си политика за оценка на риска и ще я публикува на сайта си.

Застрахователите вече ще трябва да вписват в реално време предявените претенции в регистъра на Гаранционния фонд. Предвижда се и отпадане на необходимостта от хартиени удостоверения, тъй като компаниите ще имат електронен достъп до необходимата информация.

Самите водачи, собственици и застраховащи също ще могат да получават централизирано удостоверение за историята на претенциите, включително чрез електронни услуги. Документът ще има QR код за проверка и ще се пази в електронен архив.

Промените предвиждат и по-широк обмен на информация между застрахователите и Гаранционния фонд с цел ограничаване на застрахователните измами.

Очаква се, ако адаптирането на информационните системи протече нормално, „бонус-малус“ да започне реално да се прилага в началото на 2027 г.