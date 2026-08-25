Музеят в Килифарево събра млади таланти за юбилеен пленер по рисуване

Дворът на Музейната сбирка в Килифарево събра млади таланти за официалното начало на Десетия, юбилеен пленер по рисуване „Детска академия за изкуства Килифарево – 2026“.

Регионален исторически музей – Велико Търново, e домакин на събитието, което е част от програмата за предстоящия празник на града.

Под ръководството на художника акварелист Иван Додов, децата, които са разделени в две възрастови групи, в продължение на три дни ще пресъздават своите вдъхновения и преживявания върху платното. Една от първите им задачи беше да рисуват емблематични сгради в Килифарево.

Събитието се организира от Кметство Килифарево, Център за работа с деца и младежи, НЧ „Напредък 1884“ и Регионален исторически музей – Велико Търново.

Михаил МИХАЛЕВ