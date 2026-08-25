Нова система ще следи развитието на децата още от детската градина

Учители, директори, университетски преподаватели и експерти от Министерството на образованието и науката обсъдиха предложенията за промени в Наредбата за предучилищното образование. Сред основните идеи е въвеждането на единен национален инструментариум за проследяване развитието на децата в ранна възраст.

В момента детските градини наблюдават развитието на децата по различни критерии. Според МОН общата рамка ще улесни учителите, като въведе ясни и съпоставими индикатори, без да създава допълнителни задължения.

Инструментариумът ще проследява шест основни области – двигателни умения, фина моторика, практически умения, когнитивно, езиково и социално-емоционално развитие. Той няма да поставя диагнози или да оценява децата, а ще помага на педагозите да установяват силните им страни и евентуалните затруднения, за да могат навреме да планират необходимата подкрепа.

Особено внимание се отделя на езиковото развитие, така че евентуални затруднения да бъдат установявани още преди постъпването в първи клас.

По време на дискусията представители на университетите и детските градини са дали предложения за прецизиране на отделни задачи и са подчертали необходимостта от активното участие на педагогическата експертиза при разработването на инструментите.

Инструментариумът вече е апробиран в 470 детски градини, като в изпитването са участвали около 4200 деца от първа и четвърта възрастова група. За прилагането му са обучени близо 500 педагогически специалисти.

Предложенията са част от проект за изменение на Наредбата за предучилищното образование, който е публикуван за обществено обсъждане.