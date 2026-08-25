От старата столица до АЕЦ „Козлодуй“: Драгомир Димитров поема ключов пост в енергетиката

Бившият директор на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) Драгомир Димитров влиза в Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“.

Той заменя на поста Георги Касчиев. Рокадата, гласувана от Българския енергиен холдинг (БЕХ), предстои да бъде официално вписана в Търговския регистър. Зад тази високопрофилна държавна позиция стои един професионален път, който започва и се развива в тясна връзка с Велико Търново и региона.

Корените и образованието във Великотърновско

Генерал-майор Драгомир Димитров е роден на 29 май 1959 г. в павликенското село Недан, област Велико Търново. Връзката му със старата столица се задълбочава по време на неговото висше образование, когато завършва специалност „Немска филология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ). Именно в Търново преминават и първите години от кариерата му, включително като секретар на Общинския комитет на ДКМС в града.

През 1989 г. започва работа като разузнавач в тогавашното Общинско управление на МВР във Велико Търново. В периода 1997-2004 г. е част от регионалната структура на Националната разузнавателна служба (НРС) в града. От 2002 до 2004 г. той заема поста директор на РДВР – Велико Търново. За работата си като полицейски шеф на старата столица е отличен с Почетния знак на МВР.

От Мюнхен до атомната централа

След успешния си мандат във Велико Търново Димитров продължава кариерата си на международно ниво като офицер за връзка в Берлин. През 2012 г. застава начело на Националната разузнавателна служба (НРС), която по-късно се трансформира в ДАР. Ръководи българското разузнаване до 2018 г., след което заминава като генерален консул на България в Мюнхен.

Преди да поеме новата си роля в АЕЦ „Козлодуй“, Димитров окончателно изчисти името си в съда, след като в края на миналата година осъди прокуратурата за водено срещу него неоснователно тригодишно разследване. Сега опитът на родения във Великотърновско генерал ще бъде пренасочен към управлението на стратегическата за националната сигурност ядрена централа.

С. МАРИНОВ