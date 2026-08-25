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Пламнаха комбайн и изоставена сграда

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Зърнокомбайн и изоставена сграда са пламнали на 24 август.

В злополучния ден на телефон 112 е подаден сигнал, че гори земеделска машина в землището на село Мерданя. Незабавно на мястото на инцидента се озовал екип от двама огнеборци с една пожарна и загасили пламъците, които били причинени от техническа неизправност.

Унищожена е предавателна система на комбайна.

Спасени са 80 декара посеви и машината.
Същия ден се наложило да бъде гасен и пожар, лумнал в изоставена сграда в землището на село Стамболово.  Двама огнеборци с една пожарна потушили огнището като спасили две сгради. Изпепелени са 12 кв. м. покрив.  Причините за пожара се изясняват.

Веселина АНГЕЛОВА

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