Пламнаха комбайн и изоставена сграда

Зърнокомбайн и изоставена сграда са пламнали на 24 август.

В злополучния ден на телефон 112 е подаден сигнал, че гори земеделска машина в землището на село Мерданя. Незабавно на мястото на инцидента се озовал екип от двама огнеборци с една пожарна и загасили пламъците, които били причинени от техническа неизправност.

Унищожена е предавателна система на комбайна.

Спасени са 80 декара посеви и машината.

Същия ден се наложило да бъде гасен и пожар, лумнал в изоставена сграда в землището на село Стамболово. Двама огнеборци с една пожарна потушили огнището като спасили две сгради. Изпепелени са 12 кв. м. покрив. Причините за пожара се изясняват.

Веселина АНГЕЛОВА