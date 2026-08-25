ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 2026 година
28.08.2026 г. – петък
11.00 часа Единадесети Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – конкурсна програма
21.30 ч. Концерт на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
29.08.2026 г. – събота
11.00 часа Единадесети Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – конкурсна програма
21.30 ч. Концерт на Веселин Маринов „Ти си любовта“ – 45 години на сцена
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
30.08.2026 г. – неделя
09.00 часа Турнир по плуване за деца
Място на провеждане: Спортен комплекс „Добри Динев“
10.00 часа Пресконференция на журито и обявяване на класирането на Единадесети Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – 2026
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
19.30 часа Връчване на наградите и Галаконцерт на лауреатите на Националния конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – 2026 г.
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
01.09.2026 г. – вторник
10.00 часа Откриване на Общинска изложба детски творби, изработени в клубовете по интереси на Читалищна библиотека към НЧ „Отец Паисий 1905”, Център за обществена подкрепа – гр. Полски Тръмбеш и Народните читалища от община Полски Тръмбеш
Място на провеждане: Дигитален клуб в НЧ „Отец Паисий 1905”
02.09.2026 г. – сряда
09.00 часа XIX Общински събор на плодородието „Златна есен – 2026”
09.30 часа Общински празник на художествената самодейност
„Да съхраним традициите” – участие на самодейни изпълнители от Община Полски Тръмбеш
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
03.09.2026 г. – четвъртък
09.00 часа Детски областен футболен турнир – Футбол 9
Място на провеждане: Градски стадион – Полски Тръмбеш
05.09.2026 г. – събота
10.00 часа Детско забавно утро „Нека заедно да танцуваме, пеем и рисуваме“
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
06.09.2026 г. – неделя
11.00 часа Откриване на „Изложба на Художествена галерия – Стражица“
Място на откриване: Исторически музей – Полски Тръмбеш
18.00 ч. Концерт – популярна музика ВИГ „Шепа звук“
Място на провеждане: НЧ „Отец Паисий 1905”
08.09.2026 г. – вторник
08.00 часа Празнична Света литургия в Храм „Рождество Богородично”
18.00 часа – Площад „Възраждане“, град Полски Тръмбеш:
- Празничен водосвет
- Слово на В. И. Д. Кмет на Община Полски Тръмбеш
- Празничен концерт с участието на Академичен фолклорен ансамбъл към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив
12.09.2026 г. – събота
16.00 часа XIV Национално фолклорно надиграване „Ритми край Янтра”
Място на провеждане: Площад „Възраждане”
Всички мероприятия са с вход свободен.
При неблагоприятни климатични условия мероприятията, предвидени за провеждане на открито, ще се проведат в салона на Народно читалище „Отец Паисий 1905”, град Полски Тръмбеш.