ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 2026 година

28.08.2026 г. – петък

1 1 .00 часа Единадесети Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – конкурсна програма

21.30 ч. Концерт на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

29.08.2026 г. – събота

1 1 .00 часа Единадесети Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – конкурсна програма

21.30 ч. Концерт на Веселин Маринов „Ти си любовта“ – 45 години на сцена

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

30.08.2026 г. – неделя

09.00 часа Турнир по плуване за деца

Място на провеждане: Спортен комплекс „Добри Динев“

10.00 часа Пресконференция на журито и обявяване на класирането на Единадесети Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – 2026

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

19 . 3 0 часа Връчване на наградите и Галаконцерт на лауреатите на Националния конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” – 2026 г.

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

01 .0 9 .202 6 г. – вторник

10.00 часа Откриване на Общинска изложба детски творби, изработени в клубовете по интереси на Читалищна библиотека към НЧ „Отец Паисий 1905”, Център за обществена подкрепа – гр. Полски Тръмбеш и Народните читалища от община Полски Тръмбеш

Място на провеждане: Дигитален клуб в НЧ „Отец Паисий 1905”

02.09.2026 г. – сряда

09.00 часа XIX Общински събор на плодородието „Златна есен – 2026”

09.30 часа Общински празник на художествената самодейност

„Да съхраним традициите” – участие на самодейни изпълнители от Община Полски Тръмбеш

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

03 .0 9 .202 6 г. – четвъртък

09.00 часа Детски областен футболен турнир – Футбол 9

Място на провеждане: Градски стадион – Полски Тръмбеш

05.09.2026 г. – събота

10.00 часа Детско забавно утро „Нека заедно да танцуваме, пеем и рисуваме“

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

06.09.2026 г. – неделя

11.00 часа Откриване на „Изложба на Художествена галерия – Стражица“

Място на откриване: Исторически музей – Полски Тръмбеш

18.00 ч. Концерт – популярна музика ВИГ „Шепа звук“

Място на провеждане: НЧ „Отец Паисий 1905”

0 8 .09.202 6 г. – вторник

08.00 часа Празнична Света литургия в Храм „Рождество Богородично”

18.00 часа – Площад „Възраждане“, град Полски Тръмбеш:

Празничен водосвет

Слово на В. И. Д. Кмет на Община Полски Тръмбеш

Празничен концерт с участието на Академичен фолклорен ансамбъл към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив

12.09.2026 г. – събота

16.00 часа XIV Национално фолклорно надиграване „Ритми край Янтра”

Място на провеждане: Площад „Възраждане”

Всички мероприятия са с вход свободен.

При неблагоприятни климатични условия мероприятията, предвидени за провеждане на открито, ще се проведат в салона на Народно читалище „Отец Паисий 1905”, град Полски Тръмбеш.