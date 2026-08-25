Шофьори с петиция заради опасна маркировка на пътя Русе – Велико Търново

Настояват за спешна нощна проверка и измерване на светлоотразителността

ПЕТИЦИЯ ЗАРАДИ ЛОШОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА ПО ГЛАВНИЯ ПЪТ РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО събира недоволството на шофьори, които пътуват по натовареното трасе.

Водачите настояват компетентните институции да извършат незабавна проверка, тъй като според тях значителна част от обозначенията по асфалта става невидима през тъмната част на денонощието.

Според инициаторите лошата маркировка създава реален риск за живота и здравето на пътуващите, а опасността се увеличава значително при дъжд, мъгла и намалена видимост.

Авторите на петицията подчертават, че не става въпрос единствено за субективната преценка на водачите. Изтъкват, че видимостта и светлоотразителността на маркировката могат да бъдат измерени и подлежат на контрол, поради което настояват за конкретни технически проверки.

Едно от основите искания е да се предприеме нощна проверка при реални условия на движение и осветяване с автомобилни фарове, а не оценка на обозначенията чрез визуален оглед през деня.

„Да бъде извършено измерване на светлоотразителността на пътната маркировка, включително на коефициента на яркост при обратно отражение (RL), в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

Да бъдат проверени участъците с най-слаба или липсваща маркировка и да бъдат предприети незабавни действия за нейното възстановяване, когато бъдат установени несъответствия.

Да бъде установено кога за последен път е извършвана проверка и измерване на маркировката по конкретния участък и какви са били резултатите“, гласи текст от петицията.

Инициаторите настояват да бъде установено и коя фирма отговаря за полагането и поддръжката на маркировката и дали извършената работа отговаря на договорните изисквания.

„Не желаем да чакаме поредния тежък пътен инцидент, за да бъде установен проблем, който може да бъде проверен и отстранен предварително.

Настояваме компетентните институции да предприемат необходимите действия незабавно, с оглед предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и защита на живота и здравето на всички, които ежедневно използват този път“, се казва още в документа.

Петицията е адресирана до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, областните пътни управления в Русе и Велико Търново, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и др.

Галина ГЕОРГИЕВА