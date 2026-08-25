Сигнал за черна вода и пяна в Янтра предизвика проверка

СИГНАЛ ЗА НЕОБИЧАЙНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА ЯНТРА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ПОДАДЕН НА ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН НА ЕКОИНСПЕКЦИЯТА. Той гласял „Водата е черна и с пяна“.

Според обяснението на жалбоподателя става въпрос за участък от водоема в района на кв. „Чолаковци“. Случаят е регистриран на 11 юли, става ясно от отчет за дейността на РИОСВ за миналия месец.

От екоинспекцията са насочили сигнала към „ВиК Йовковци“ за решаване по компетентност, тъй като в непосредствена близост до посоченото място минава градският канализационен колектор. Той свързва част от Западната индустриална вода с канализационното трасе, отвеждащо отпадъчните води до ПСОВ Велико Търново.

В резултат на това служители на „ВиК Йовковци“ са направили обход на мястото, за да проверят дали има проблем по канализационната мрежа. По първоначални данни няма запушвания или повреди, които да пречат на нормалното функциониране на колектора и отвеждането на отпадните води.

Въпреки това от дружеството са информирали РИОСВ, че ще бъдат извършени дейности по профилактиране на трасето.

Галина ГЕОРГИЕВА