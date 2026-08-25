вторник, август 25, 2026
Последни:
кръвен тест
Забава и знание

Създадоха кръвен тест, който оценява биологичната възраст на органите

БОРБА БГ 6 четения 0 Comments

Учени от Австрия са създали кръвен тест за оценка на скоростта на стареене на органите, пише сп. „Нейчър медисин”.

Тестът, базиран на изкуствен интелект (ИИ), свързва промените в генната активност в кръвта с микроскопичните признаци на стареене на органите.

За да разработят системата, изследователите от института „Лудвиг Болцман” са проучили 25 712 микроскопични изображения на 40 вида тъкани от 29 органа. Изкуственият интелект е бил обучен да разпознава характерни за стареенето промени в тъканите – например атрофия, образуване на белези и загуба на малки кръвоносни съдове.

Средно „часовникът”, създаден по този начин, е определял възрастта на тъканта с грешка от около пет години.

Учените след това са съпоставили възрастта на тъканите с активността на гените в кръвта. По този начин те са открили закономерности, чрез които може косвено да се определи състоянието на органите, без да се вземат проби от тъканите им. В този случай кръвта служи като своеобразен „сигнал”, чрез който системата се опитва да разбере колко бързо стареят различните части на тялото.

Проверката е показала, че ускореното стареене на определени органи съвпада със заболяванията, които ги засягат.

Учените обаче все още не твърдят, че подобен анализ ще позволи заболяванията да бъдат прогнозирани предварително. Изследването показва връзка между възрастта на тъканите и заболяванията, но не доказва, че ускореното стареене на даден орган е причината за тях. Освен това, тъй като по-голямата част от изследваните тъкани са били получени след смъртта на индивидите, изследователите не са могли да наблюдават стареенето на органите на един и същ човек с течение на времето.

Авторите на изследването смятат, че в бъдеще подобен подход може да помогне за преминаване от единна оценка на биологичната възраст към по-прецизна картина – например, да се установи дали докато тялото на човек като цяло остарява нормално, някой отделен орган значително изпреварва останалите. Към момента технологията все още е в етап на изследване и е необходимо да премине през допълнителни проверки, преди да може да бъде използвана в клиничната практика.

БТА

Вижте още

Паркинсон

Мозъчен имплант помага за справяне със симптомите на болестта на Паркинсон

БОРБА БГ 104 четения 0

Как тялото реагира при рязко сваляне на килограми

БОРБА БГ 137 четения 0
Луната

След 53 години – отново към Луната! Виж кои са астронавтите на историческата мисия

БОРБА БГ 126 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *