Създадоха кръвен тест, който оценява биологичната възраст на органите

Учени от Австрия са създали кръвен тест за оценка на скоростта на стареене на органите, пише сп. „Нейчър медисин”.

Тестът, базиран на изкуствен интелект (ИИ), свързва промените в генната активност в кръвта с микроскопичните признаци на стареене на органите.

За да разработят системата, изследователите от института „Лудвиг Болцман” са проучили 25 712 микроскопични изображения на 40 вида тъкани от 29 органа. Изкуственият интелект е бил обучен да разпознава характерни за стареенето промени в тъканите – например атрофия, образуване на белези и загуба на малки кръвоносни съдове.

Средно „часовникът”, създаден по този начин, е определял възрастта на тъканта с грешка от около пет години.

Учените след това са съпоставили възрастта на тъканите с активността на гените в кръвта. По този начин те са открили закономерности, чрез които може косвено да се определи състоянието на органите, без да се вземат проби от тъканите им. В този случай кръвта служи като своеобразен „сигнал”, чрез който системата се опитва да разбере колко бързо стареят различните части на тялото.

Проверката е показала, че ускореното стареене на определени органи съвпада със заболяванията, които ги засягат.

Учените обаче все още не твърдят, че подобен анализ ще позволи заболяванията да бъдат прогнозирани предварително. Изследването показва връзка между възрастта на тъканите и заболяванията, но не доказва, че ускореното стареене на даден орган е причината за тях. Освен това, тъй като по-голямата част от изследваните тъкани са били получени след смъртта на индивидите, изследователите не са могли да наблюдават стареенето на органите на един и същ човек с течение на времето.

Авторите на изследването смятат, че в бъдеще подобен подход може да помогне за преминаване от единна оценка на биологичната възраст към по-прецизна картина – например, да се установи дали докато тялото на човек като цяло остарява нормално, някой отделен орган значително изпреварва останалите. Към момента технологията все още е в етап на изследване и е необходимо да премине през допълнителни проверки, преди да може да бъде използвана в клиничната практика.

БТА