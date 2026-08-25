Таксиметровите шофьори към Община Велико Търново: „Ще караме нощем, ако позволите да вдигнем тарифите“

Браншът поиска финансов стимул, Венцислав Спирдонов настоя за повече таксита в малките часове

ПОВЕЧЕ ТАКСИТА ДА ИМА ПРЕЗ НОЩТА ПО УЛИЦИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, НО САМО СЛЕД УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО. Около това мнение се обединиха представителите на бранша по време на среща с председателя на Общинския съвет в старата столица Венцислав Спирдонов.

Дискусията се проведе на 25 август в Общината и в нея участваха също заместник-кметовете Снежана Данева и Георги Камарашев. Тя беше свикана заради проблема с липсата на таксита, които да обслужват търновци и гости на града през малките часове на нощта.

Поканата на Венцислав Спирдонов да се включат в обсъждането на казуса беше уважена от представители на всички таксиметрови компании в старата столица.

Още в началото на срещата превозвачите признаха, че липсата на работещи коли нощем е в ущърб не само на клиентите, но и на самия бизнес. Това обаче не може да бъде решено чрез административен натиск или санкции за шофьорите.

Председателят на Общинския съвет също подчерта, че Общината няма законов механизъм да задължи водачите да бъдат на улицата в определени часове. Увери, че за местната власт водещо остава да се запази здравето и животът на гражданите, тъй като отсъствието на таксита по тъмно не е само неудобство, а реален проблем, когато се налага хората да се приберат безопасно нощем. В същото време той изтъкна, че решението следва да е в баланс между интересите на гражданите и на превозвачите.

Таксиметровите превози са стопанска дейност и затова според участниците в дискусията трябва да се търси модел, който икономически да мотивира шофьорите сами да поемат нощни смени.

От бранша посочиха, че тарифите не са променяни от 2 години, на фона на постоянното поскъпване на горива, стоки и други разходи. Изтъкнаха, че разликата между дневната и нощната такса за превоз на км пробег е едва 8 евроцента. По думите им това демотивира водачите да излязат на работа по тъмно.

Допълнителен проблем е и слабият поток от клиенти в делничните нощи, споделиха още от сектора. За разлика от петък и събота, когато има повече хора по заведенията и съответно повече поръчки, през останалата част от седмицата шофьор може да прекара часове в чакане между два курса. Така работата през нощта се оказва икономически неизгодна.

Затова представителите на таксиметровите компании поискаха по-висока нощна тарифа, която да компенсира по-малкия брой курсове. Според тях само това може да мотивира повече водачи да останат зад волана през нощта.

От своя страна Спирдонов настоя евентуалното поскъпване да има реален резултат и по-добра услуга. Председателят на местния парламент призова фирмите да изготвят доброволен график помежду си, така че всяка нощ да има достатъчно автомобили, които да обслужват гражданите.

Идеята е да се избегне най-неблагоприятният вариант, в който нощната тарифа да поскъпне, а отново да няма таксита по тъмно.

Очаква се от бранша да входират предложение за увеличение на таксите и темата да влезе за разглеждане по надлежния ред в Общинския съвет.

Галина ГЕОРГИЕВА