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Ясни полуфиналните двойки за Купата на България в Област В. Търново

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Четири отбора ще участват в областния етап от турнира за Купата на България по футбол. Изтегленият в Зоналния съвет на БФС във Велико Търново жребий противопостави „Левски“ /Лясковец/ на ОФК „Павликени“ и „Земеделец 93“ /Козловец/ на „Академик“ /Свищов/. Мачовете са, съответно на 1 и 2 септември от 17:30 часа. Победителите ще бъдат излъчени в една среща, след което ще определят в директен сблъсък областния първенец. Той ще продължи на следващия етап като от Зона „В. Търново“ ще бъдат излъчени четири отбора, които ще се срещнат тимове от Втора лига.

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