Задържаха търновец за грабеж

Служители на полицейското управление във Велико Търново, разкриха грабеж. На 22 август вечерта в управлението е получен сигнал от местен жител, че са му задигнати 72 евро. Около 17,30 ч. същия ден той бил заплашен от неизвестно лице и му била отнета паричната сума.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 39-годишен местен жител, криминално проявен и осъждан. Образувано е досъдебно производство.

В понеделник му е повдигнато обвинение и е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянен арест за извършителя.