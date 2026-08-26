До 2 дни седмично „хоум офис“ за държавните служители узакониха депутатите

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ДО ДВА ДНИ В СЕДМИЦАТА ЗА ЧИНОВНИЦИ БЕШЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕТА ПРИ ПРОМЕНИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.

Това се случи на извънредно заседание в понеделник, свикано от председателя на Правната комисия и народен представител от Велико Търново проф. д-р Янка Тянкова.

За първи път в историята на страната се въвежда опция за работа от разстояние за служителите на администрацията. Това ще се случва при съобразяване на спецификата на дейността и степента на натоварване на съответното държавно звено. По този начин ще се уеднакви режимът на трудовото и служебното правоотношение.

„С поправките в Закона за държавния служител се въвеждат тестове за почтеност при заемане на длъжности с висок риск от корупция. Такива длъжности са тези, които разпределят голям обществен ресурс като обществени поръчки, концесии, евросредства и управление на финансите.

Приетите промени са важна стъпка към реформа в администрацията за повишаване на почтеността сред лицата, заемащи длъжности с висок корупционен риск“, съобщи проф. д-р Тянкова.

Корекциите в закона предвиждат също подобряване на възможностите за стипендиантски програми. С тях се дава шанс за по-широко участие на студенти в обучение в държавната администрация. Срокът на стажа се съкращава от 3 на 1 година и се позволява участието на повече студенти от различни специалности.

Галина ГЕОРГИЕВА