30 деца доказаха, че плуването е здраве

30 деца от 8 до 12 години се включиха в първото издание на инициативата „Плуването е здраве“ на градския басейн в Елена. Кампанията премина с много усмивки, движение и добро настроение.

„Целта е децата да открият удоволствието от движението и спорта и да прекарат един активен и забавен ден във водата“, споделиха от Община Елена, които са организатори на проявата в последните дни на август.

Професионалният инструктор по аеробика и каланетика Анелия Кузманова показа на малчуганите гимнастика и упражнения и ги включи в разнообразни игри във водата. В края на инициативата всички участници получиха грамоти, почерпка и подаръци, осигурени от Община Елена и Andrey Stefanov – Басейн Елена.

„Благодарим на всички деца за ентусиазма и доброто настроение! Нека повече такива дни ни събират около басейна с много спорт и приятни емоции“, каза още организаторите.

Михаил МИХАЛЕВ