52-ма прегледани в изнесен кабинет на РЗИ в Павликени

Следващият мобилен пункт ще е в Свищов

ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНАХА ЗДРАВНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ИЗНЕСЕН КАБИНЕТ НА РЗИ В ПАВЛИКЕНИ. 52-ма души се възползваха от възможността да преминат безплатен скрининг на различни заболявания и рискови фактори.

Бяха извършени измервания на кръвно налагане и кръвна захар, функционално изследване на дишането, както и тестове за хепатит и ХИВ/СПИН.

Мобилният кабинет гостува в Павликени на 25 август с подкрепата на общинския здравен медиатор Лидия Димитрова.

Паралелно с изследванията служителите на РЗИ съдействаха на желаещите граждани да инсталират мобилното приложение „еЗдраве“. С тяхна помощ 40 души успяха да получат достъп до своето електронно здравно досие.

Интересът към профилактичните изследвания беше толкова голям, че предвиденото време за кампанията се оказа недостатъчно, за да бъдат обслужени всички желаещи.

По време на проявата здравният медиатор беше на разположение на присъстващите и за съдействие при попълване на молби за целева помощ за отопление и за еднократна помощ за ученици, записани в I, II, III, IV и VIII клас.

Следващият изнесен кабинет ще бъде разположен пред МБАЛ „Димитър Павлович“ в Свищов. Това ще се случи на 31 август от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Мобилните медицински пунктове се провеждат в рамките на лятна здравна кампания.

Галина ГЕОРГИЕВА