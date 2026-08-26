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7-годишно момче от Свищов изчезна в морето край Созопол

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Момче на седем години от Свищов е в неизвестност след инцидент в морето край плажа „Хармани“ в Созопол, съобщиха от МВР. То е било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост.

В издирването му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша. Сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от 52-годишния баща на детето снощи около 19:00 часа.

По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море.

БТА

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