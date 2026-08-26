Откриха тялото на 7-годишното дете от Свищов, повлечено от морето край Созопол
Тялото на седемгодишното момче от Свищов, което беше в неизвестност след инцидент в морето край плажа „Хармани“ в Созопол, е открито от водолази, съобщиха от полицията.
Детето е открито в морето в южна посока от плажа, в района на втория-третия спасителен пост. Тялото му ще бъде откарано за аутопсия в Бургас.
Момчето беше повлечено от морското течение вчера вечерта.
В издирването му участваха екипи на полицията с два катера, дрон и патрули по суша.
БТА