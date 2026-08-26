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Откриха тялото на 7-годишното дете от Свищов, повлечено от морето край Созопол

БОРБА БГ 368 четения 0 Comments

Тялото на седемгодишното момче от Свищов, което беше в неизвестност след инцидент в морето край плажа „Хармани“ в Созопол, е открито от водолази, съобщиха от полицията.

Детето е открито в морето в южна посока от плажа, в района на втория-третия спасителен пост. Тялото му ще бъде откарано за аутопсия в Бургас.

Момчето беше повлечено от морското течение вчера вечерта.

В издирването му участваха екипи на полицията с два катера, дрон и патрули по суша.

 

БТА

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