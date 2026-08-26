Арест за двама водачи на камиони, седнали зад волана пияни

Двама водачи на товарни автомобили, употребили алкохол установиха служители на Пътна полиция. На 25 август около 09,00 ч. в областния град е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител.

При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,52 промила. Той е отказал кръвна проба. Същата сутрин в Прохода на Републиката е извършена проверка на камион, с прикачено полуремарке с 38-годишен водач от Пещера.

При теста за алкохол, дрегерът отчел 1,34 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувани са бързи производства.