Близо 400 самодейци ще участват в конкурса за хумористичен фолклор „Усукано по килифарски“

Близо 400 самодейци са заявили желание да участват в Десетото издание на Националния конкурс за хумористичен фолклор „Усукано по килифарски”. То ще се проведе на 29 август, събота, от 9.30 часа в салона на читалището в Килифарево и е по повод празника на града.

Фолклорна групи „Гайтани“ към местната културна институция ще поднесе специален поздрав към участниците при откриването на конкурса.

Право да се включат в надпреварата имат непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители за автентичен и обработен фолклор – певчески групи, хорове, състави, ансамбли, танцови състави, клубове за народни танци, разказвачи и др. Те са разделени в три възрастови групи – до 10 години; от 10 години до 18 години и над 18 години. Участниците тази година са на възраст от 5 до 85 години, поясниха организаторите.

Целта на Националния конкурс за хумористичен фолклор „Усукано по килифарски” е популяризиране, запазване и обогатяване на българския фолклор чрез песните, танците, обичаите и речевите закачки. Даване възможност на млади изпълнители и издирване на нови и неизвестни образци на народното творчество.

В регламента освен едната задължителна хумористична песен, е включена и втора, която ще бъде от фолклорната област на групата или изпълнителя. Участниците ще се оценяват от професионално жури. То ще е в състав Сашка Ченкова, преподавател по народно пеене в Котленското музикално училище; Николай Петров, преподават по кавал в Шумен и Делян Пенчев, дългогодишен професионален музикант и ръководите на групите към читалище „Напредък 1884“ – град Килифарево.

Класираните участници получават диплом за I, II и III място и медал за всяка категория и раздел, а за най-добре представилите се в отделните категории се присъжда лауреатско звание, плакет, диплом и парична премия.

Ще бъде дадена и Специална награда на кмета на Килифарево и за първи път – награда от името на читалище „Напредък 1884“ – Килифарево.