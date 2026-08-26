Деца превръщат алеите в платна за рисуване с любимите си анимационни герои

Художниците Невена и Евгения Лефтерови ще им помагат с творбите

Паркът в Лясковец ще се превърне в галерия на открито на 31 август от 10:00 часа. Вместо върху платна обаче децата ще рисуват върху алеите. По този начин паркът ще стане място за пъстро дефиле на таланта им.

„Така се нарича и проектът, в рамките на който организираме събитието – “Талантите на Лясковец”. Той се реализира от Общината и цели да стимулира хлапетата да развиват заложбите си. Каним малките художници на едно различно творческо приключение“, сподели кметът на Лясковец Васил Христов.

Темата е „Моят любим анимационен герой”. До децата ще бъдат художниците Невена и Евгения Лефтерови, които ще им помагат, насърчават и ще споделят с тях своите идеи и умения.

От Общината очакват всички деца, които са заявили желание за участие в направление „Изобразително изкуство“. Ако някое дете все още не е записано, но иска да рисува, организаторите ще го посрещнат с усмивка, а родителите ще имат възможност да подадат необходимото заявление на място.

„Носете въображението и доброто настроение – за тебеширите и настроението ще се погрижим ние“, призовават от Община Лясковец.

Михаил МИХАЛЕВ