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Издирват десет младежи с качулки, пребили ученик заради тениска на противников футболен отбор

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Служители на РУ – Горна Оряховица разследват телесна повреда по хулигански причини .

На 25 август около 22,00 ч. в управлението е получен сигнал от непълнолетно момче от София, че същата вечер в училищен двор в Лясковец му е бил нанесен побой. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че въпросната вечер тъжителят е бил в двора на училище и е бил облечен с тениска с името на български футболен отбор.
Надписът на футболния тим ЦСКА разгневил група привърженици на друг отбор.  Към  17-годишния ученик се приближили около 10 момчета с тъмни дрехи и качулки на главите. Те го съборили на земята, скъсали тениската му и започнали да го налагат с юмруци и ритници.
След зверският побой младежът е прегледан в Спешна помощ – Горна Оряховица, където са установени разкъсно-контузни рани и охлузвания.
Започнато е досъдебно производство за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Разследването е под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново. Работата по установяване на съпричастните лица продължава.
Веселина АНГЕЛОВА

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