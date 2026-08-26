Служители на РУ – Горна Оряховица разследват телесна повреда по хулигански причини .

На 25 август около 22,00 ч. в управлението е получен сигнал от непълнолетно момче от София, че същата вечер в училищен двор в Лясковец му е бил нанесен побой. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че въпросната вечер тъжителят е бил в двора на училище и е бил облечен с тениска с името на български футболен отбор.

Надписът на футболния тим ЦСКА разгневил група привърженици на друг отбор. Към 17-годишния ученик се приближили около 10 момчета с тъмни дрехи и качулки на главите. Те го съборили на земята, скъсали тениската му и започнали да го налагат с юмруци и ритници.

След зверският побой младежът е прегледан в Спешна помощ – Горна Оряховица, където са установени разкъсно-контузни рани и охлузвания.

Започнато е досъдебно производство за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Разследването е под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново. Работата по установяване на съпричастните лица продължава.

Веселина АНГЕЛОВА