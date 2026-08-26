Летището в Горна Оряховица във фокуса на авиационно споразумение между България и Румъния

Двете държави ще си сътрудничат в сферата на въздушния транспорт

ТЛАСЪК КЪМ НОВИ ПЕРСКЕТИВИ ЗА ЛЕТИЩЕТО В ГОРНА ОРЯХОВИЦА НОСИ НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И РУМЪНСКАТА АВИАЦИОННИ АСОЦИАЦИИ.

Меморандумът е подписан на 25 август във Венус, Констанца. С него се поставя основа за съвместна работа в областта на сътрудничеството между летища и авиационни компании, регионалната въздушна свързаност, туризма, европейските проекти, обучението и човешкия капитал, дроновете, U-Space и Advanced Air Mobility, технологиите и иновациите.

Родната делегация в срещата е водена от председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. В състава й влизат също кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, зам.-градоначалникът на Русе Димитър Недев, представители на летищата в съответните две общини.

В рамките на форума Тодор Иванджиков представи българската авиационна индустрия, дейността и капацитета на асоциацията, както и възможностите за изграждане на по-силни и практически ориентирани партньорства между България и Румъния.

Резултатът от дискусията е сключен Меморандум за разбирателство между АБАИ и Romanian Airports Association (AAR) за стратегическо сътрудничество, взаимна подкрепа и обмен на ноу-хау.

Документът е подписан от Тодор Иванджиков – председател на АБАИ, Богдан Миндреску – президент на AAR, и Сорин Манда, първи вицепрезидент на AAR.

„Започнатата в Румъния работа ще има своето конкретно продължение още на 17 октомври 2026 г. в Горна Оряховица, където представителите на двете страни ще се срещнат отново, за да продължат разговорите и да превърнат набелязаните възможности в конкретни инициативи и партньорства.

Близостта между България и Румъния е естествено предимство. Нашата цел е да я превърнем в реални възможности за летищата, авиационния бизнес и регионите от двете страни на Дунав“, съобщиха от Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Асоциация на българската авиационна индустрия