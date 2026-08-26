Пожарникари спасиха от изпепеляване над 1000 декара посеви и 9 сгради във Великотърновско

Огнеборци от Великотърновска област са реагирали на общо 10 сигнала за възникнали пожари през изминалото денонощие, като основната причина за инцидентите е запалени сухи треви и отпадъци. Благодарение на тяхната бърза намеса са спасени от изпепеляване над 1000 декара с посеви и 9 сгради на територията на областта.

Най-критична е била обстановката в землището на село Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш. Там заради пожар в сухи треви са били застрашени от унищожаване 700 декара с насаждения. Сигналът е получен малко преди 10:30 часа на 25 август, като на място веднага се е отзовал екип от Районната служба в Полски Тръмбеш . Пламъците са се разпространили бързо, но намесата на огнеборците е предотвратила преки материални загуби.

През денонощието са регистрирани общо 10 сигнала за пожари, като освен основния случай в Полски Сеновец, екипи са гасили пламнали сухи треви и отпадъци и в други населени места. При един от инцидентите са спасени още стотици декари посеви и 2 декара овощна градина, както и 5 сгради .

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново отново призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при боравенето с открит огън. Запалването на сухи треви и отпадъци е строго забранено и крие сериозен риск за земеделските площи, горите и сградите, особено при ветровито време

Веселина АНГЕЛОВА